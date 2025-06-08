Движение будет перекрыто: Ладожский мост разведут на федеральной трассе из-за «Марии»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге федерального значения Р-21 «Кола», Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия, 10 июня 2025 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.