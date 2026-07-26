Россияне завоевали серебро в эстафете на юниорском ЧЕ по плаванию

Фото: Федерация водных видов спорта России Российские спортсмены заняли второе место в смешанной эстафете 4×1500 м в категории до 16 лет на чемпионате Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде в Венгрии.
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