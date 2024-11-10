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Парламентская газета

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Кто родился 11 ноября

Кто родился 11 ноября

Максут Игоревич Шадаев (45 лет), министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Был советником министра, директором департамента государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса Министерства информационных технологий и связи РФ.

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