Кто родился 11 ноября

Максут Игоревич Шадаев (45 лет), министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Был советником министра, директором департамента государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса Министерства информационных технологий и связи РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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