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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Семак: «Нас девятый год списывают и увольняют, говорят, что «Зенит закончился. А мы работаем, стараемся. То же самое и «Краснодар»

Главный тренер « Зенита »  Сергей Семак считает, что «Краснодар» продолжит бороться за чемпионство в Альфа-Банк РПЛ .

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