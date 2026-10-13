inDrive объяснил тройной рост цен после сбоя в «Яндексе»

Сервис такси inDrive объяснил рост тарифов в минувшие выходные сбоем у «Яндекса» и массовым притоком пользователей, отметив, что цены удалось нормализовать в течение одного–трех часов, а среднее повышение чека в пиковую нагрузку не превысило 519 тенге.