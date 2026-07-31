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Почетный сотрудник госбезопасности, писатель, патриот: Анатолий Кириллович Никифоров

Почетный сотрудник госбезопасности, писатель, патриот: Анатолий Кириллович Никифоров

Полковник, почетный сотрудник органов госбезопасности, почетный гражданин Воронежской области. Более сорока лет своей жизни Анатолий Кириллович Никифоров отдал службе в системе КГБ СССР и ФСБ России, а будучи на заслуженном отдыхе всего себя посвятил общественной работе.

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