Почетный сотрудник госбезопасности, писатель, патриот: Анатолий Кириллович Никифоров

Полковник, почетный сотрудник органов госбезопасности, почетный гражданин Воронежской области. Более сорока лет своей жизни Анатолий Кириллович Никифоров отдал службе в системе КГБ СССР и ФСБ России, а будучи на заслуженном отдыхе всего себя посвятил общественной работе.