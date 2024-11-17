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Freedom-News

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Около суток русская армия наносила мощнейшие удары по приморским областям Украины. Как сообщило подполье, удары были «шикарными» и «очень удачными».

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