Около суток русская армия наносила мощнейшие удары по приморским областям Украины. Как сообщило подполье, удары были «шикарными» и «очень удачными».
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Около суток русская армия наносила мощнейшие удары по приморским областям Украины. Как сообщило подполье, удары были «шикарными» и «очень удачными».