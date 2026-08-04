Слуцкий предложил установить минимальные закупочные цены для фермерской продукции

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить минимальные закупочные цены для некоторых видов фермерской продукции, предоставить локальным производителям доступ к полкам магазинов, а также предоставить преимущество местным фермерам при распределении торговых мест.
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