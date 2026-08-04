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Слуцкий предложил установить минимальные закупочные цены для фермерской продукции

Слуцкий предложил установить минимальные закупочные цены для фермерской продукции

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить минимальные закупочные цены для некоторых видов фермерской продукции, предоставить локальным производителям доступ к полкам магазинов, а также предоставить преимущество местным фермерам при распределении торговых мест.

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