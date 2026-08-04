СВО, налоги и банкротство // Главные итоги работы Госдумы VIII cозыва

27 июля Госдума VIII созыва завершила свою работу. За пять лет депутаты внесли много важных изменений в уголовное и налоговое законодательство, в сфере банкротства и цифровой экономики, в порядок регулирования интернета и СМИ.
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