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СВО, налоги и банкротство // Главные итоги работы Госдумы VIII cозыва

27 июля Госдума VIII созыва завершила свою работу. За пять лет депутаты внесли много важных изменений в уголовное и налоговое законодательство, в сфере банкротства и цифровой экономики, в порядок регулирования интернета и СМИ.

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