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В Румынии заявили о невозможности поддерживать Украину

В Румынии заявили о невозможности поддерживать Украину

У Румынии нет средств на то, чтобы и дальше оказывать Украине финансовую поддержку. В стране наблюдаются проблемы с бюджетом, заявил зампред оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Дан Дунгэчу телеканалу Digi24.

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