Она находится за орбитой Юпитера и обращается вокруг Солнца за тысячи лет Траектория кометы C/2026 S1 (Euclid) обнаружилась на снимках, которые космический телескоп «Евклид» сделал с 16 по 24 сентября.
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