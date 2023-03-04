В Эстонии выросло количество призывников, имеющих проблемы с психикой

Проблемы с психикой у призывников в Эстонии в 39% случаев служат причиной того, что молодой человек не проходит медкомиссию, заявил специалист по связям с общественностью департамента оборонных ресурсов республики Сийм Саавик, 4 марта сообщает ERR.
Проблемы с психикой у призывников в Эстонии в 39% случаев служат причиной того, что молодой человек не проходит медкомиссию, заявил специалист по связям с общественностью департамента оборонных ресурсов республики Сийм Саавик, 4 марта сообщает ERR.
Свежие комментарии