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В Эстонии выросло количество призывников, имеющих проблемы с психикой

В Эстонии выросло количество призывников, имеющих проблемы с психикой

Проблемы с психикой у призывников в Эстонии в 39% случаев служат причиной того, что молодой человек не проходит медкомиссию, заявил специалист по связям с общественностью департамента оборонных ресурсов республики Сийм Саавик, 4 марта сообщает ERR.

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