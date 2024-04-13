Главком ВСУ Сырский заявил об обострении ситуации на востоке из-за наступления РФ

Обстановка на востоке Украины обострилась из-за активизации наступления российских войск. Об этом заявил в своем Telegram-канале главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский.
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