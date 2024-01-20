Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Саудовская Аравия намерена серьёзно вложиться в производство чипов и стать лидером аэрокосмической отрасли.

Саудовская Аравия намерена серьёзно вложиться в производство чипов и стать лидером аэрокосмической отрасли.

17.01.2024 [14:02] Министр информационно-коммуникационных технологий Абдулла Альсваха (Abdulla Al-Swaha) объявил на этой неделе в Давосе, что Саудовская Аравия намеревается в текущем году вложить крупную сумму в развитие полупроводниковой промышленности, а к 2040 году страна собирается стать лидером мировой аэрокосмической отрасли.

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