Саудовская Аравия намерена серьёзно вложиться в производство чипов и стать лидером аэрокосмической отрасли.

17.01.2024 [14:02] Министр информационно-коммуникационных технологий Абдулла Альсваха (Abdulla Al-Swaha) объявил на этой неделе в Давосе, что Саудовская Аравия намеревается в текущем году вложить крупную сумму в развитие полупроводниковой промышленности, а к 2040 году страна собирается стать лидером мировой аэрокосмической отрасли.