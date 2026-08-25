Эдуард Ратников: все деньги за билеты Канье Уэста вернут покупателям

Организаторы обязаны вернуть деньги за билеты после отмены концерта Канье Уэста на "Газпром Арене". Эдуард Ратников сообщил, что мероприятие будет перенесено, а контракт с новой площадкой оформится к 27 августа.
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