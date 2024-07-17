Маск объявил о переезде SpaceX в Техас из-за действий местных властей

Предприниматель Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании SpaceX из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.
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