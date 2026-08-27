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Аргументы и Факты

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Психолог Ушкова назвала пять тревожных признаков РПП

Психолог Ушкова назвала пять тревожных признаков РПП

Расстройства пищевого поведения могут маскироваться под правильное питание, занятия спортом и контроль веса, рассказала в беседе с Пятым каналом клинический психолог и специалист по лечению РПП Ирина Ушкова.

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