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ИА Регнум

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ГД: с 1 сентября введут ограничения для иноагентов и арест имущества релокантов

ГД: с 1 сентября введут ограничения для иноагентов и арест имущества релокантов

С 1 сентября в России вступят в силу новые ограничения для иностранных агентов и расширится ответственность за совершённые из-за рубежа правонарушения против интересов страны.

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