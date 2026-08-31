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Один человек погиб и двое пострадали при обрушении рудника в Хабаровском крае

Один человек погиб и двое пострадали при обрушении рудника в Хабаровском крае

На руднике в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края произошло обрушение горной породы. В момент происшествия под завалом оказались сотрудники предприятия, сообщили в региональном управлении МЧС.

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