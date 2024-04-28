Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 14 раз

ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 14 раз

За прошедшие сутки украинские войска 14 раз обстреляли территорию ДНР, погиб один мирный житель, под обстрел также попала машина скорой помощи.

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