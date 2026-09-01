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Сергей Шубенков поборется за 10 млн рублей и титул сильнейшего "Титана" страны

Сергей Шубенков поборется за 10 млн рублей и титул сильнейшего "Титана" страны

Чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по легкой атлетике, известный барнаулец Сергей Шубенков станет участником четвертого сезона спортивно-интеллектуального проекта "Титаны" (16+).

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