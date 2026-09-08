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Театр абсурда

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Евгений Данчиков: «Более 80 проверок строящихся объектов московского метро организовано с начала года»

К контрольно-надзорным мероприятиям привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз. Строительство новых линий и станций московского метрополитена — один из самых масштабных и технически трудоемких процессов в столице.

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