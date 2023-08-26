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«Рейнджерс» назначили экс-хоккеистку Руджеро советником по хоккейным операциям. Клоу повышен до старшего советника

43-летняя экс-хоккеистка была принята в Зал хоккейной славы в 2015 году. В составе сборной США она стала олимпийской чемпионкой в 1998 году и выиграла 4 чемпионата мира.

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