Дмитрий Рогозин: Мова — явно сконструирована так, чтоб подчеркнуть максимальную дистанцию украинцев от великороссов

Я знаю несколько европейских языков, на трех из них говорю свободно и без акцента. В МГУ также учил чешский язык.
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