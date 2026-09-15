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Дмитрий Рогозин: Мова — явно сконструирована так, чтоб подчеркнуть максимальную дистанцию украинцев от великороссов

Дмитрий Рогозин: Мова — явно сконструирована так, чтоб подчеркнуть максимальную дистанцию украинцев от великороссов

Я знаю несколько европейских языков, на трех из них говорю свободно и без акцента. В МГУ также учил чешский язык.

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