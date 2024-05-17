В Новороссийске после атаки ВСУ пылают пожары, закрыты школы и детские сады

В Новороссийске после атаки ВСУ пылают пожары, закрыты школы и детские садыГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рано утром 17 мая объявил о том, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовала более десяти беспилотных летательных устройств украинской армии над Новороссийском.