В Новороссийске после атаки ВСУ пылают пожары, закрыты школы и детские сады

В Новороссийске после атаки ВСУ пылают пожары, закрыты школы и детские садыГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рано утром 17 мая объявил о том, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовала более десяти беспилотных летательных устройств украинской армии над Новороссийском.
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