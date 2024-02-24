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Яблочный пирог с орехами

Яблочный пирог с орехами

Случайно увидела рецепт этого яблочного пирога с орехами в Интернете. По описанию ингредиентов вроде бы ничего удивительного, но когда я попробовала это чудо, я просто влюбилась в невероятно вкусный, нежный и ароматный  яблочный пирог из Британской колумбии.

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