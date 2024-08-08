Какой сегодня день: 9 августа

Сегодня, 9 августа, отмечаетсяВсемирным днём книголюбов. Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы и издатели, типографии и книжные магазины и лавки, ну и, конечно, читатели – те люди, для которых собственно книга и создаётся.