СК РФ расследует новые атаки ВСУ на регионы России

Так, противник нанес удары по Луганской Народной Республике, Белгородской, Курской и Херсонской областям.
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