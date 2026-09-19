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СК РФ расследует новые атаки ВСУ на регионы России

СК РФ расследует новые атаки ВСУ на регионы России

Так, противник нанес удары по Луганской Народной Республике, Белгородской, Курской и Херсонской областям.

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