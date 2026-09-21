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Нижегородская правда

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Педиатр объяснил, почему непривитых детей отстраняют от садика на 60 дней

Педиатр объяснил, почему непривитых детей отстраняют от садика на 60 дней

Непривитый от полиомиелита ребёнок может заразиться вакцинным вирусом после того, как другой ребёнок получил живую оральную полиовакцину (ОПВ).

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