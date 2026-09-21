Педиатр объяснил, почему непривитых детей отстраняют от садика на 60 дней

Непривитый от полиомиелита ребёнок может заразиться вакцинным вирусом после того, как другой ребёнок получил живую оральную полиовакцину (ОПВ).
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