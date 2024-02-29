Илон Маск купил ноутбук на Windows и остался недоволен

Бизнесмену не понравилось, что Microsoft не дает пользоваться системой без регистрации Миллиардер Илон Маск купил ноутбук на Windows и возмутился необходимостью создания учетной записи Microsoft при настройке устройства.
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