Народный ВПК. Военно-гражданская экономика Путина

Владимр Карпов

Автору. Ответ не получу, т.к. "мир тесен" всё перестроил на недоступность получения ответов. В их колокольчике надо лазить часами, что бы отловить своё. Теперь по Вашей статье: экономика сейчас САМОЕДСКАЯ, как у червяка в летнем яблоке. Вы забываете, что придёт пора осени или конца лета, когда червивые яблоки станут негодными. Законы мироздания обойти ещё никому не удалось.