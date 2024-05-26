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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Народный ВПК. Военно-гражданская экономика Путина

Народный ВПК. Военно-гражданская экономика Путина

Вчера Президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями предприятий ВПК. Достижения отечественного сектора производства вооружений, действительно, являются беспрецедентными для XXI века.

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Комментарии
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Владимр Карпов
Автору. Ответ не получу, т.к. &quot;мир тесен&quot; всё перестроил на недоступность получения ответов. В их колокольчике надо лазить часами, что бы отловить своё. Теперь по Вашей статье: экономика сейчас  САМОЕДСКАЯ, как у червяка в летнем яблоке. Вы забываете, что придёт пора осени или конца лета, когда червивые яблоки станут негодными. Законы мироздания обойти ещё никому не удалось.
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