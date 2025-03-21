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Царьград

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ВС России применили новую тактику во время ударов по Одессе, предполагает «Военный Осведомитель»

ВС России применили новую тактику во время ударов по Одессе, предполагает «Военный Осведомитель»

В России обсуждается возможность применения новой тактики для ударов по Одессе. В этом контексте Telegram-канал «Военный Осведомитель» сделал ряд интересных наблюдений.

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