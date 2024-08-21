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Из Перми в Курскую область прибыл первый гуманитарный груз

Из Перми в Курскую область прибыл первый гуманитарный груз

Городские власти также закупили для волонтеров закрепочную машину для пошива носилок.В Курскую область, пострадавшую от обстрелов со стороны ВСУ, прибыл первый гуманитарный груз из Перми.

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