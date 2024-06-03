FT: Путин и Си Цзиньпин на встрече в мае обсудили газ, Украину и работу банков

Главными темами переговоров председателя КНР СИ Цзиньпина и президента России Владимира Путина во время визита российского лидера в Пекин были строительство газопровода "Сила Сибири-2", усиление присутствия китайских банков в РФ и вопросы по участию Китая в конференции по Украине в Швейцарии.