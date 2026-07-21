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Возинья, Месси, Мбаппе, Холанд, Родри, Беллингем – в сборной лучших игроков ЧМ-2026 по мнению ESPN

ESPN опубликовал символическую команду из лучших футболистов на ЧМ-2026. В состав, среди прочего, вошли такие игроки, как Возинья, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Родри и Эрлинг Холанд.

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