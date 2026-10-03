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Xiaomi выпустила «трехэтажную» стиральную машину для большой семьи: три барабана, 18 кг белья и сушка в каждом отделении

Xiaomi выпустила «трехэтажную» стиральную машину для большой семьи: три барабана, 18 кг белья и сушка в каждом отделении

Xiaomi выпустила необычный домашний прачечный комплекс Xiaomi начала продажи необычного стирально-сушильного комплекса Mijia Laundry Pro Supreme Edition с тремя независимыми барабанами.

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