Стандарты жилья с мебелью разработают в России

Правительство поручило проработать критерии стандартного жилья с мебелью. Разработкой рекомендаций займутся Минстрой и Минпромторг — уже к 7 октября они должны рассмотреть возможность включить в стандарт обязательную чистовую отделку и мебелировку.
Правительство поручило проработать критерии стандартного жилья с мебелью. Разработкой рекомендаций займутся Минстрой и Минпромторг — уже к 7 октября они должны рассмотреть возможность включить в стандарт обязательную чистовую отделку и мебелировку.
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