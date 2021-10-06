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Стандарты жилья с мебелью разработают в России

Стандарты жилья с мебелью разработают в России

Правительство поручило проработать критерии стандартного жилья с мебелью. Разработкой рекомендаций займутся Минстрой и Минпромторг — уже к 7 октября они должны рассмотреть возможность включить в стандарт обязательную чистовую отделку и мебелировку.

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