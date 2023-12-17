Благотворительная акция ´Дари добро´.

В рамках проведения ежегодной районной благотворительной акции ´Дари Добро´ работниками учреждения, родителями воспитанников организован сбор канцелярских принадлежностей, подарки для вручения детям, оставшимся без родительского тепла и опеки.
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