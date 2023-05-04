Слово и дело

9 397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    Я Пригожину верю. Идет подковерная борьба. Как всегда-убирают лучших. Генерал Мизинцев производил впечатление очень в...«Простой мужик бе...
  • Андрей Корольков
    Зажрался Шойгу, как был пожарником, так им и остался, не стал военным. Беда нашей страны во все времена, что в руково...«Простой мужик бе...
  • Евгений Величко
    Поручить можно.. а как выполняться будет??? Позор тем, кто мешает бойцам на фронте!!!Пузырь вранья сду...

Эндокринолог Павлова посоветовала выработать привычку правильного потребления воды

Эндокринолог Павлова посоветовала выработать привычку правильного потребления воды

Каждому человеку стоит привить себе привычку правильного приема воды. Об этом в своем частном Telegram-канале написала эндокринолог Зухра Павлова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх