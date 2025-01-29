ВТБ: в 2025 году россияне получат до 500 млрд рублей кешбэка

Российские банки в 2025 году перечислят своим клиентам по программе лояльности до 500 млрд рублей, что может стать рекордом для российского рынка, спрогнозировал заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Георгий Горшков.
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