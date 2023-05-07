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Акция «Бессмертный полк» прошла под Кельном

Акция «Бессмертный полк» прошла под Кельном

Выходцы из России и СССР собрались у мемориала под Кельном, где похоронены в братской могиле 106 советских военнопленных, сообщает газета «Известия».

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