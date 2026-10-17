Ночью 17 октября на улице Портовой в Ростове-на-Дону 22-летний водитель мотоцикла «Кавасаки Ниндзя» при обгоне «Киа Рио» потерял управление и врезался в бордюр.
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