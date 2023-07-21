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Суд рассмотрит уголовное дело в отношении Алексея Зарубина, который обвиняется в подрыве подмосковной пятиэтажки

В Московский областной суд передано уголовное дело о подрыве пятиэтажки в Подмосковье. Кузнец Ступинского металлургического комбината Алексей Зарубин обвиняется в убийстве шести человек, включая троих детей, и ранении ещё четверых.

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