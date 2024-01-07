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Свежие комментарии

Кошмар наяву: американский пассажирский самолёт начал разваливаться в воздухе

Кошмар наяву: американский пассажирский самолёт начал разваливаться в воздухе

Прямо во время полёта у самолёта Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines выпало окно, и части фюзеляжа разлетелись на куски, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

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Комментарии
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Майя Maja
Вот это кошмар так кошмар( Боинг всегда были надежными машинами, а тут такое...
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11 час.
Элина Морозова
Все со временем ветшает. В США  чуть ли не каждый день происходят аварии на  железных дорогах.
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9 час.
Майя Maja
Да уж. А им только бы бумажки на войну печатать и оружие штамповать. Мрак полный.  Интересно, а когда у них Йеллоустонский вулканище заговорит наконец?
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8 час.

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