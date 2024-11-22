Журналист из Соединённых Штатов Америки Джереми Кузмаров проинформировал о том, что власти державы развязали вооружённое противостояние против Российской Федерации, позволив Киеву применять полученное ранее дальнобойное оружие для атак на расположенные в РФ цели.
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