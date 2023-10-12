Уехал с ней на Чеджу и снял ее в своем клипе: что известно о романе Чонгука и Николь Ким?

Помните тот кадр, сделанный якобы из квартиры Чонгука (Jungkook), на котором видно, как обнимаются девушка и парень, хорошо проводя время? Оценив женский силуэт на снимке поклонники культовой группы отметили, что внешние данные Николь Ким (Nicole Kim) сильно похожи на ту девушку, которую нам показывают в ролике.