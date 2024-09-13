Без связи нет управления, а без управления нет победы

Гибридные войны, чью методику в последнее время активно используют страны-члены блока НАТО, отличаются тщательным планированием, высокой координацией действий и всесторонним обеспечением за счёт ресурсов государств-участников, а иногда и транснациональных кампаний или финансовых групп.
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