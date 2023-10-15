«Зверь такой»: жена Авербуха пожаловалась на необоснованную враждебность

Лиза Арзамасова столкнулась с проявлением крайней недоброжелательности в свой адрес. Лиза Арзамасова соцсетиОдной из самых позитивных служительниц Мельпомены Елизавете Арзамасовой тоже приходится сталкиваться с негативом со стороны завистников.