ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 сентября 2021 года

Энергетический прогноз дня пятнадцатого сентября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1302 =Благоразумие – усердно и постоянно стремиться стать чистым чудодейственным человеком на благо Бога, своё и людей = Бога нельзя найти в Храмах, ибо Бог - это Любовь, а Любовь живёт не в Храмах, но в сердце человека, которое и является Храмом Бога = В тактических вопросах Жизни следует полагаться чаще на разум, но в стратегических - в судьбоносных - на интуицию = Вопрос себе: «Я свечу Миру или поглощаю Свет?», - может быстро изменить ход наших мыслей и, следовательно, поступков =Всё, что приходит в вашу Жизнь, вы притягиваете к себе сами; притягиваете силой образов, которые постоянно держите в голове = Высшие Силы указывают человеку единственно правильный для него Путь самопознания и самосовершенствования = Для овладения грамотностью надо по-настоящему обратиться к Морфологическому Закону Русского Языка = Духовные практики - это инструменты, с помощью которых человек начинает понимать качественно иной Мир = Если наше подсознание будет настроено на восприятие, видение во всём Высшей Воли - это быстро приведёт нас к совершенству = Если человек говорит или действует с чистыми намерениями - за ним следует счастье, которое, как тень, никогда его не оставит = Любая земная власть, будь то политиков, либо религиозных структур, ограничивается всего лишь властью над телами = Любовные, гармоничные мысли порождают Любовь и Гармонию, которые вы выдаёте независимо от того, что окружает вас =Мы можем с каждым вдохом привносить в свою Жизнь всё больше изобилия, если мы сознательно дышим с таким намерением = Нам необходимо научиться радоваться абсолютно всему: каждому мигу в нашей Жизни, всему сущему, всем возможностям! = Наша Галактика формировалась группой Архангелов, которые создали импульс на расширение её Пространства из одной точки = Нет ничего в Мире мягче и слабее воды, и нет ничего, что бы превосходило воду в её разрушительном действии на жёсткое и крепкое =Свет - Вечное Единое Творение, Начало и Отсутствие Конца, Он озаряет Душу просветлением и наполняет радостью сердца = Системе выгодно держать тебя на привязи образов трёхмерности, принуждая вкладывать Силу твоего внимания в её подпитку = Страх - это Путь на тёмную сторону.