Страна и люди

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В США объявили объективности войну

В США объявили объективности войну

Захватив власть в современных США, марксисты начали копировать многое из практик СССР. Ещё в 1905 Ильич писал, что «Издательства и склады, магазины и читальни, библиотеки и разные торговли книгами — всё это должно стать партийно-подотчетным.

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